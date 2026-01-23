Графики отключений света продолжат действовать по всей Украине 24 января

В Украине завтра, 24 января, во всех областях будут действовать графики почасовых отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
"Завтра, 24 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - сказано в сообщении компании.
В "Укрэнерго" отметили, что такие ограничения вынуждены вводить из-за последствий российских ударов по энергетическим объектам.
При этом в компании обратили внимание, что ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня. За информацией об отключениях света можно следить на официальных страницах облэнерго или ДТЭК.
"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - добавили в "Укрэнерго".
Напомним, ситуация в энергетической системе Украины крайне сложная из-за того, что российские оккупанты своими ракетами и дронами повредили как объекты генерации, так и объекты передачи электроэнергии.
Одна из самых сложных ситуаций сейчас в Киеве, где уже несколько недель действуют экстренные отключения света. Это означает, что свет отключают вручную и не по графикам.
Сегодня, 23 января, в "Укрэнерго" заявили о том, что ситуация в украинской энергосистеме существенно усложнилась, поскольку начался аварийный ремонт нескольких объектов генерации.
Также мэр Киева Виталий Кличко сегодня во второй раз призвал киевлян, у которых есть возможность выехать за город, сделать это, поскольку ситуация со светом и отоплением может стать еще хуже.
К слову, ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко в интервью РБК-Украина заявлял, что ситуация со светом в Украине может улучшиться при условии потепления.