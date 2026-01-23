RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Графики отключений света продолжат действовать по всей Украине 24 января

Иллюстративное фото: в Украине действуют графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 24 января, во всех областях будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 24 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - сказано в сообщении компании. 

В "Укрэнерго" отметили, что такие ограничения вынуждены вводить из-за последствий российских ударов по энергетическим объектам. 

При этом в компании обратили внимание, что ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня. За информацией об отключениях света можно следить на официальных страницах облэнерго или ДТЭК. 

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - добавили в "Укрэнерго". 

Отключения света

Напомним, ситуация в энергетической системе Украины крайне сложная из-за того, что российские оккупанты своими ракетами и дронами повредили как объекты генерации, так и объекты передачи электроэнергии.

Одна из самых сложных ситуаций сейчас в Киеве, где уже несколько недель действуют экстренные отключения света. Это означает, что свет отключают вручную и не по графикам.

Сегодня, 23 января, в "Укрэнерго" заявили о том, что ситуация в украинской энергосистеме существенно усложнилась, поскольку начался аварийный ремонт нескольких объектов генерации.

Также мэр Киева Виталий Кличко сегодня во второй раз призвал киевлян, у которых есть возможность выехать за город, сделать это, поскольку ситуация со светом и отоплением может стать еще хуже.

К слову, ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко в интервью РБК-Украина заявлял, что ситуация со светом в Украине может улучшиться при условии потепления.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергияОтключение света