Графики отключений света на 25 ноября: какие будут ограничения по регионам

Украина, Понедельник 24 ноября 2025 22:51
Графики отключений света на 25 ноября: какие будут ограничения по регионам Фото: в Украине 25 ноября будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине на вторник, 25 ноября, запланированы отключения света по графикам. Они будут действовать как для бытовых потребителей, так и для промышленности.

Более детально о том, какие графики будут действовать 25 ноября - в материале РБК-Украина.

По данным "Укрэнерго", в большинстве регионов Украины 25 ноября будут действовать графики отключений света объемом от 0,5 до 2,5 очереди.

Киев

В Киеве на 25 ноября запланированы такие ограничения:

Киевская область

В Киевской области планируются следующие отключения света:

Одесская область

В Одесской области 25 ноября свет будут отключать следующим образом:

Днепропетровская область

В Днепропетровской области 25 ноября будут действовать такие ограничения:

Черниговская область

В "Черниговоблэнерго" предупредили потребителей о следующих ограничениях:

Сумская область

В Сумской области согласно команде НЭК "Укрэнерго" будут такие ограничения:

  • 00:00 до 06:00 - без света 1 очередь;
  • 06:00 до 15:00 - без света 2 очереди;
  • 15:00 до 18:00 - без света 2,5 очереди;
  • 18:00 до 20:00 - без света 2 очереди;
  • 20:00 до 24:00 - без света 1,5 очереди.

Волынская область

В Волынской области будут действовать такие графики:

  • очередь 2.1 - 09:00-12:30;
  • очередь 2.2. - 09:00-12:30 и 23:00-24:00;
  • очередь 3.1. - 12:30-16:00;
  • очередь 3.2. - 12:30-16:00;
  • очередь 4.1. - 15:00-18:00;
  • очередь 4.2. - 16:00-19:30;
  • очередь 5.1. - 16:00-20:00;
  • очередь 5.2. - 19:30-23:00;
  • очередь 6.1. - 08:00-09:00;
  • очередь 6.2. - 08:00-09:00.

Житомирская область

В "Житомироблэнерго" сообщили о таких графиках на 25 ноября:

  • с 00.00 до 06.00 - без света 1,0 очередь;
  • с 06.00 до 15.00 - без света 2,0 очереди;
  • с 15:00 до 18:00 - без света 2,5 очереди;
  • с 18.00 до 20.00 - без света 2,0 очереди;
  • с 20.00 до 24.00 - без света 1,5 очереди.

Запорожская область

В Запорожской области планируются следующие ограничения:

  • очередь 1.1 - 18:00 - 23:00;
  • очередь 1.2 - 18:00 - 23:00;
  • очередь 2.1 - 05:30 - 09:30, 14:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • очередь 2.2 - 05:30 - 09:30, 22:30 - 24:00;
  • очередь 3.1 - 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00;
  • очередь 3.2 - 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00;
  • очередь 4.1 - 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30;
  • очередь 4.2 - 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30;
  • очередь 5.1 - 09:00 - 14:00, 18:00 - 20:30;
  • очередь 5.2 - 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • очередь 6.1 - 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • очередь 6.2 - 13:30 - 18:30.

Львовская область

Во Львовской области на 25 ноября запланированы такие ограничения:

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской на 25 ноября будут действовать следующие графики:

Николаевская область

В Николаевской области отключать свет бытовым потребителям будут так:

  • очередь 1.1 - 00:00 - 02:30; 14:30 - 18:30;
  • очередь 1.2 - 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00;
  • очередь 2.1 - 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30;
  • очередь 2.2 - 09:30 - 13:00; 16:30 - 20:00;
  • очередь 3.1 - 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30;
  • очередь 3.2 - 00:00 - 00:30; 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00;
  • очередь 4.1 - 02:30 - 06:00; 16:30 - 20:00;
  • очередь 4.2 - 06:00 - 09:30; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00;
  • очередь 5.1 - 00:00 - 00:30; 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30;
  • очередь 5.2 - 02:30 - 06:00; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00;
  • очередь 6.1 - 06:00 - 09:30; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00;
  • очередь 6.2 - 00:00 - 02:30; 13:00 - 16:30.

Харьковская область

В Харьковской области запланированы такие графики отключений света:

  • очередь 1.1 - 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 19:00-22:30;
  • очередь 1.2 - 00:00-01:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30;
  • очередь 2.1 - 08:30-12:00; 19:00-22:30;
  • очередь 2.2 - 08:30-12:00; 19:00-20:00;
  • очередь 3.1 - 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-24:00;
  • очередь 3.2 - 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-24:00;
  • очередь 4.1 - 12:00-15:30; 22:30-24:00;
  • очередь 4.2 - 12:00-15:30;
  • очередь 5.1 - 05:00-08:30; 15:00-19:00;
  • очередь 5.2 - 05:00-08:30; 15:00-19:00;
  • очередь 6.1 - 06:00-08:30; 15:00-19:00;
  • очередь 6.2 - 06:00-08:30; 15:00-19:00.

Полтавская область

В "Полтаваоблэнерго" предупреждают, что 25 ноября будут действовать такие отключения:

  • с 00:00 по 06:00 введен ГПО в объеме 1 очереди;
  • с 06:00 по 15:00 введен ГПО в объеме 2 очередей;
  • с 15:00 по 18:00 введен ГПО в объеме 2,5 очередей;
  • с 18:00 по 20:00 введен ГПО в объеме 2 очередей;
  • с 20:00 по 24:00 - 1,5 очереди.

К слову, россияне фактически каждый день наносят удары по энергообъектам в Украине. В частности, во время атаки на Одессу в понедельник, 24 ноября, часть города осталась без света.

