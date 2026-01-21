ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики отключений света 22 января будут действовать во всех областях, - "Укрэнерго"

Украина, Среда 21 января 2026 18:59
UA EN RU
Графики отключений света 22 января будут действовать во всех областях, - "Укрэнерго" Фото: отключения 22 января коснутся всех областей (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 22 января, по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

В течение суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" в очередной раз напомнили, что причиной отключений электроэнергии являются последствия массированных комбинированных ударов России по энергообъектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она будет появляться по графику.

Удары по энергетике Украины

Напомним, в результате вражеских обстрелов энергообъектов в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Самая сложная ситуация в Киеве, где после обстрела россиян 9 января и дальнейших вражеских атак возникли серьезные проблемы с теплом, водой и светом. С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный для ликвидации последствий обстрелов.

В ночь на 20 января страна-агрессор нанесла массированный удар по Киеву и нескольким другим украинским городам, в частности, по Ровно, Виннице, Днепру, Запорожью и Одессе, а также по ключевым энергообъектам.

В Воздушных силах сообщили, что враг применил ракеты "Циркон", "Искандер", крылатые ракеты и сотни беспилотников. Основной удар россиян был направлен по Киевской области.

После массированного вражеского удара тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C. Кроме того, в столице остаются проблемы с водоснабжением: часть районов - без воды, а в части - пониженное давление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка