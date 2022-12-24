ua ru
Сб, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Графіки все ще не працюють. У Києві та області екстрені відключення світла

Новость на русском →
Київ, Субота 24 грудня 2022 08:36
Графіки все ще не працюють. У Києві та області екстрені відключення світла Фото: в Києві та області екстрені відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві та області станом на сьогодні, 24 грудня продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Графіки не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дефіцит електроенергії в Київській області становить близько 50%.

Додамо, раніше в YASNO заявили, що ситуація зі світлом у Києві стала кращою. Лівий берег столиці вже близький до графіків, але на правому березі ситуація трохи гірша.

При цьому мер Києва Віталій Кличко попередив, поки що неможливо говорити про повернення столиці до чітких графіків відключення світла, адже ситуація з енергопостачанням в місті дуже складна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ енергетики Електроенергія
NEWS
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація