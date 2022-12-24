Графики все еще не работают. В Киеве и области экстренные отключения света

В Киеве и области на сегодня, 24 декабря продолжают применять экстренные отключения света. Графики не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50%.

Добавим, ранее в YASNO заявили, что ситуация со светом в Киеве стала лучше. Левый берег столицы уже близок к графикам, но на правом берегу ситуация немного хуже.

При этом мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что пока невозможно говорить о возвращении столицы к четким графикам отключения света, ведь ситуация с энергоснабжением в городе очень сложная.

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