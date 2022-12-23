Про чіткі графіки говорити зарано. Кличко оцінив ситуацію зі світлом в Києві
На жаль, у Києві поки що неможливо говорити про повернення до чітких графіків відключення світла. Ситуація з енергопостачанням в столиці дуже складна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".
Як пояснив Кличко, Київ повертався до чітких графіків, однак додаткові руйнування з боку росіян зіпсували усі плани внаслідок чого деякі райони столиці взагалі залишились без світла.
"Робимо все щоб усунути пошкодження, швидко це не робиться. Потрібно відновити трансформатори, веземо обладнання з заходу, щоб відновити електропостачання. Дуже складна ситуація, але ми вирішуємо це питання та з кожним днем покращується електропостачання", - додав мер.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка, Лівий берег Києва вже близький до графіків, але на правому березі ситуація трішки гірша.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.