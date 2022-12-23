Про чіткі графіки говорити зарано. Кличко оцінив ситуацію зі світлом в Києві

На жаль, у Києві поки що неможливо говорити про повернення до чітких графіків відключення світла. Ситуація з енергопостачанням в столиці дуже складна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".

Як пояснив Кличко, Київ повертався до чітких графіків, однак додаткові руйнування з боку росіян зіпсували усі плани внаслідок чого деякі райони столиці взагалі залишились без світла.

"Робимо все щоб усунути пошкодження, швидко це не робиться. Потрібно відновити трансформатори, веземо обладнання з заходу, щоб відновити електропостачання. Дуже складна ситуація, але ми вирішуємо це питання та з кожним днем покращується електропостачання", - додав мер.