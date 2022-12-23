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Дефіцит електроенергії на Київщині становить близько 50%, - ОВА

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Київська область, П'ятниця 23 грудня 2022 15:51
Дефіцит електроенергії на Київщині становить близько 50%, - ОВА Фото: дефіцит електроенергії на Київщині становить близько 50% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

На Київщині поступово покращується ситуація з енергопостачанням. Проте дефіцит електроенергії становить близько 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВ Олексія Кулеби.

Він зазначив, що насамперед електрику подають до об'єктів критичної інфраструктури, таких як лікарні, а також системи водо- та теплопостачання.

За словами Кулеби, ситуація з електропостачанням у регіоні стала кращою. Зокрема у Білій Церкві, Василькові, Фастові енергетикам вдалося вийти на графік відключень 4/4. Подібний графік і у районі Вишгороду.

При цьому найскладніша ситуація спостерігається у Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах. Там вдалося поновити подачу електрики, проте через масштабні ушкодження світло дають на 2-4 години, вимикають - на 6-10 годин.

"Поступово електропостачання відновлюється. Завдання для енергетиків залишається незмінним – якнайшвидше вийти на зрозумілі та справедливі графіки подачі світла. Попередньо, за 2-3 дні чекаємо зміни ситуації на краще. Це за відсутності надзвичайних ситуацій", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 23 грудняу Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Тому графіки поки що не діють.

Також ми писали, що, на думку експертів, на початку січня 2023 року електроенергію в Києві включатимуть за найоптимістичнішим сценарієм не більше 10 годин на добу.

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Київська область Електроенергія
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