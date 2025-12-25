UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Графіки не працюють: де в Україні запровадили аварійні відключення світла

Фото: в Україні запровадили аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні вдень, 25 грудня, у низці регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження діють у Сумській та Полтавській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго".

Сумська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень (ГАВ) для 1, 2, 3, 4 і 5 черг. Причиною стали пошкодження енергосистеми внаслідок чергової атаки армії РФ.

У "Сумиобленерго" звернули увагу споживачів, що черги при аварійних відключеннях не збігаються з чергами погодинних графіків.

Актуальну інформацію щодо відключень можна перевірити на сайті оператора системи розподілу за адресою або номером особового рахунку.

Полтавська область

Аварійні відключення також застосували у Полтавській області.

"25 грудня отримали команду від НЕК "Укренерго" запровадити ГАВ в обсязі п’яти черг", - йдеться у повідомленні Полтаваобленерго.

Енергетики закликають споживачів стежити за офіційними повідомленнями та бути готовими до тимчасових перебоїв з електропостачанням.

Ситуація зі світло 25 грудня

Нагадаємо, Росія відкинула різдвяне перемир'я та влаштувала нові повітряні удари по території України. Зокрема, окупанти продовжили атаки на об’єкти української енергетики. Внаслідок цього є знеструмлення у низці областей України.

Як проінформували у Міненерго, знеструмлення споживачів зафіксовані у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

Раніше в Одесі запровадили вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.

Дізнатися актуальну інформацію про графіки відключень електроенергії сьогодні, 25 грудня, можна в матеріалі РБК-Україна.

Сумська областьГрафіки відключення світлаВійна в УкраїніБлекаут