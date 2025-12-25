Графіки не працюють: де в Україні запровадили аварійні відключення світла

Ситуація зі світло 25 грудня

Нагадаємо, Росія відкинула різдвяне перемир'я та влаштувала нові повітряні удари по території України. Зокрема, окупанти продовжили атаки на об’єкти української енергетики. Внаслідок цього є знеструмлення у низці областей України.

Як проінформували у Міненерго, знеструмлення споживачів зафіксовані у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

Раніше в Одесі запровадили вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.

