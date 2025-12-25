Графики не работают: где в Украине ввели аварийные отключения света

Ситуация со светом 25 декабря

Напомним, Россия отвергла рождественское перемирие и устроила новые воздушные удары по территории Украины. В частности, оккупанты продолжили атаки на объекты украинской энергетики. Вследствие этого есть обесточивание в ряде областей Украины.

Как проинформировали в Минэнерго, обесточивание потребителей зафиксированы в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Ранее в Одессе ввели вынужденные аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования.

Узнать актуальную информацию о графиках отключений электроэнергии сегодня, 25 декабря, можно в материале РБК-Украина.