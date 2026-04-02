Графіки повертаються: кому і коли завтра відключатимуть світло

18:38 02.04.2026 Чт
2 хв
Графіки відключень світла 3 квітня діятимуть лише кілька годин
aimg Іван Носальський
Графіки повертаються: кому і коли завтра відключатимуть світло Ілюстративне фото: українців попередили про відключення світла (Getty Images)

В Україні завтра, 3 квітня, діятимуть графіки відключень світла для побутових споживачів. Обмеження запровадять не на весь день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Читайте також: Базовий мінімум: які послуги зв'язку без світла повинні бути у кожного українця

Як зазначили в компанії, 3 квітня в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Також в "Укренерго" додали, що з 07:00 до 11:00 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

"Причина застосування обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", - підкреслили в компанії.

Окремо в "Укренерго" закликали українців споживати електроенергію економно, коли світло з'являється за графіком.

Графіки відключень світла в Україні

Нагадаємо, востаннє графіки відключень світла в Україні вводили 24 березня. Тоді вони діяли з 06:00 до 10:00 і з 16:00 до 22:00.

Генерація електроенергії в Україні все ще не може покрити повністю все споживання, тому енергетикам доводиться вводити графіки.

При цьому навесні енергоблоки атомних електростанцій виводять у плановий ремонт. Це суттєво впливає на ситуацію з генерацією, оскільки зараз основним джерелом електроенергії в Україні є атомні електростанції.

До слова, згідно з прогнозами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.

Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
Загроза для світу: генсек ООН попередив про розширення війни на Близькому Сході
Загроза для світу: генсек ООН попередив про розширення війни на Близькому Сході
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалько — керівниця рубрики Війна в Україні