Графіки повертаються: кому і коли завтра відключатимуть світло
В Україні завтра, 3 квітня, діятимуть графіки відключень світла для побутових споживачів. Обмеження запровадять не на весь день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
Як зазначили в компанії, 3 квітня в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості.
Також в "Укренерго" додали, що з 07:00 до 11:00 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
"Причина застосування обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", - підкреслили в компанії.
Окремо в "Укренерго" закликали українців споживати електроенергію економно, коли світло з'являється за графіком.
Графіки відключень світла в Україні
Нагадаємо, востаннє графіки відключень світла в Україні вводили 24 березня. Тоді вони діяли з 06:00 до 10:00 і з 16:00 до 22:00.
Генерація електроенергії в Україні все ще не може покрити повністю все споживання, тому енергетикам доводиться вводити графіки.
При цьому навесні енергоблоки атомних електростанцій виводять у плановий ремонт. Це суттєво впливає на ситуацію з генерацією, оскільки зараз основним джерелом електроенергії в Україні є атомні електростанції.
До слова, згідно з прогнозами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.