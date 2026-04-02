Графики возвращаются: кому и когда завтра будут отключать свет

18:38 02.04.2026 Чт
Графики отключений света 3 апреля будут действовать только пару часов
Иллюстративное фото: украинцев предупредили об отключениях света (Getty Images)

В Украине завтра, 3 апреля, будут действовать графики отключений света для бытовых потребителей. Ограничения введут не на весь день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Читайте также: Базовый минимум: какие услуги связи без света должны быть у каждого украинца

Как отметили в компании, 3 апреля во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 будут применять графики ограничения мощности для промышленности.

Также в "Укрэнерго" добавили, что с 07:00 до 11:00 будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

"Причина применения ограничений - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", - подчеркнули в компании.

Отдельно в "Укрэнерго" призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Графики отключений света в Украине

Напомним, последний раз графики отключений света в Украине вводили 24 марта. Тогда они действовали с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00.

Генерация электроэнергии в Украине все еще не может покрыть полностью все потребление, поэтому энергетикам приходится вводить графики.

При этом весной энергоблоки атомных электростанций выводят в плановый ремонт. Это существенно влияет на ситуацию с генерацией, поскольку сейчас основным источником электроэнергии в Украине являются атомные электростанции.

К слову, согласно прогнозам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, графики отключений света могут снова применять ежедневно уже летом. Это связано с сезонным ростом уровня потребления.

