ua en ru
Ср, 11 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Графіки не діють: кому сьогодні світло вимикають аварійно і де ситуація найгірша

Україна, Середа 11 лютого 2026 13:00
UA EN RU
Графіки не діють: кому сьогодні світло вимикають аварійно і де ситуація найгірша Ілюстративне фото: стало відомо, кому сьогодні світло вимикають аварійно (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Після чергових обстрілів РФ в окремих регіонах України діють аварійні відключення світла. Найскладнішою залишається ситуація на Київщині та Одещині, де енергетики продовжують ліквідацію наслідків ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Читайте також: ЄС готує енергетичний план для України: як він діятиме і скільки коштів передбачено

Де сьогодні аварійні відключення

Через пошкодження енергетичної інфраструктури частина споживачів тимчасово знеструмлена у:

  • Запорізькій області
  • Харківській області
  • Дніпропетровській області

В окремих районах цих регіонів діють аварійні відключення, а для підприємств застосовані обмеження споживання електроенергії.

Після стабілізації роботи енергосистеми споживачів планують повернути до погодинних графіків відключень

Чому не працюють погодинні графіки

Аварійні відключення застосовуються через необхідність стабілізувати роботу енергосистеми після атак і не дають можливості дотримуватися прогнозованих погодинних графіків. Після стабілізації мережі споживачів поступово повернуть до планових графіків.

Де ситуація найскладніша

Найважча ситуація з електропостачанням зберігається у прифронтових і прикордонних регіонах, де відновлення мереж ускладнюють постійні бойові дії. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам та відновити пошкоджене обладнання.

У ніч на 10 лютого російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області - пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Раніше, в ніч на 7 лютого, окупанти здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні безпілотники. Під ударами опинилися різні регіони країни, однак основною ціллю стали західні області. В «Укренерго» повідомляли про масовану атаку на енергосистему, що призвело до запровадження аварійних відключень у більшості регіонів.

За даними уряду, були пошкоджені підстанції та повітряні лінії напругою 750 кВ і 330 кВ - ключові елементи енергомережі, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС.

У ДТЕК повідомляли, що через дефіцит електроенергії в Києві світло подавали лише на 1,5–2 години на добу, однак зранку 8 лютого ситуацію вдалося стабілізувати, і місто повернулося до тимчасових графіків відключень.

Президент Володимир Зеленський також наголошував, що не в усіх областях проблеми з електропостачанням вирішуються оперативно, і анонсував відповідні висновки щодо цієї ситуації.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Міненерго Укренерго Відключеня світла Блекаут
Новини
У Зеленського відреагували на "інсайд" FT про вибори та референдум в Україні
У Зеленського відреагували на "інсайд" FT про вибори та референдум в Україні
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ