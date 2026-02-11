Графіки не діють: кому сьогодні світло вимикають аварійно і де ситуація найгірша

Після чергових обстрілів РФ в окремих регіонах України діють аварійні відключення світла. Найскладнішою залишається ситуація на Київщині та Одещині, де енергетики продовжують ліквідацію наслідків ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Найважча ситуація з електропостачанням зберігається у прифронтових і прикордонних регіонах, де відновлення мереж ускладнюють постійні бойові дії. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам та відновити пошкоджене обладнання.

Аварійні відключення застосовуються через необхідність стабілізувати роботу енергосистеми після атак і не дають можливості дотримуватися прогнозованих погодинних графіків. Після стабілізації мережі споживачів поступово повернуть до планових графіків.

В окремих районах цих регіонів діють аварійні відключення, а для підприємств застосовані обмеження споживання електроенергії.

У ніч на 10 лютого російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області - пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Раніше, в ніч на 7 лютого, окупанти здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні безпілотники. Під ударами опинилися різні регіони країни, однак основною ціллю стали західні області. В «Укренерго» повідомляли про масовану атаку на енергосистему, що призвело до запровадження аварійних відключень у більшості регіонів.

За даними уряду, були пошкоджені підстанції та повітряні лінії напругою 750 кВ і 330 кВ - ключові елементи енергомережі, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС.

У ДТЕК повідомляли, що через дефіцит електроенергії в Києві світло подавали лише на 1,5–2 години на добу, однак зранку 8 лютого ситуацію вдалося стабілізувати, і місто повернулося до тимчасових графіків відключень.

Президент Володимир Зеленський також наголошував, що не в усіх областях проблеми з електропостачанням вирішуються оперативно, і анонсував відповідні висновки щодо цієї ситуації.