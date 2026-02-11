ua en ru
Графики не действуют: кому сегодня свет выключают аварийно и где ситуация хуже всего

Украина, Среда 11 февраля 2026 13:00
UA EN RU
Графики не действуют: кому сегодня свет выключают аварийно и где ситуация хуже всего Иллюстративное фото: стало известно, кому сегодня свет выключают аварийно (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

После очередных обстрелов РФ в отдельных регионах Украины действуют аварийные отключения света. Самой сложной остается ситуация в Киевской и Одесской областях, где энергетики продолжают ликвидацию последствий ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Где сегодня аварийные отключения

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры часть потребителей временно обесточена в:

  • Запорожской области
  • Харьковской области
  • Днепропетровской области

В отдельных районах этих регионов действуют аварийные отключения, а для предприятий применены ограничения потребления электроэнергии.

После стабилизации работы энергосистемы потребителей планируют вернуть к почасовым графикам отключений

Почему не работают почасовые графики

Аварийные отключения применяются из-за необходимости стабилизировать работу энергосистемы после атак и не дают возможности придерживаться прогнозируемых почасовых графиков. После стабилизации сети потребителей постепенно вернут к плановым графикам.

Где ситуация самая сложная

Самая тяжелая ситуация с электроснабжением сохраняется в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление сетей осложняют постоянные боевые действия. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям и восстановить поврежденное оборудование.

В ночь на 10 февраля российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области - поврежден объект критической инфраструктуры.

Ранее, в ночь на 7 февраля, оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине, применив стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные беспилотники. Под ударами оказались разные регионы страны, однако основной целью стали западные области. В "Укрэнерго" сообщали о массированной атаке на энергосистему, что привело к введению аварийных отключений в большинстве регионов.

По данным правительства, были повреждены подстанции и воздушные линии напряжением 750 кВ и 330 кВ - ключевые элементы энергосети, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.

В ДТЭК сообщали, что из-за дефицита электроэнергии в Киеве свет подавали только на 1,5-2 часа в сутки, однако утром 8 февраля ситуацию удалось стабилизировать, и город вернулся к временным графикам отключений.

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что не во всех областях проблемы с электроснабжением решаются оперативно, и анонсировал соответствующие выводы по этой ситуации.

