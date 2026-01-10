Графіки не діють. У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться в повідомленні.

Про аварійні відключення світла повідомляють також на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Житомирщині.

Оновлено 12:35

За інформацією Міненерго, у Києві та Київській області вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

На лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів поступово повертаються до графіків відключень.

Також аварійні відключення скасували у Полтавській області.