RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света

Фото: в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде областей 10 января ввели экстренные отключения света. Графики ограничения электроснабжения пока не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении.

Об аварийных отключениях света сообщают также в Харьковской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях.

Обновлено 12:35

По информации Минэнерго, в Киеве и Киевской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

На левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы постепенно возвращаются к графикам отключений.

Также аварийные отключения отменили в Полтавской области.

Обновлено 13:15

В Киевской области и на правом берегу Киева (кроме Голосеевского и Печерского районов) отменены экстренные отключения света.

Потребители Житомирской и Полтавской областей также постепенно возвращаются к почасовым обесточиваниям по графикам.

 

Массированный удар по Киеву

Напомним, ночью 9 января россияне нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области десятками беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.

Всего в столице повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.

Во всем Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в результате массированного ночного обстрела и перегрузки сетей.

Отметим, в столице энергетики продолжают ремонт поврежденных из-за массированного удара россиян энергетических объектов. Свет вернули для более чем 150 тысяч абонентов.

Также в Киеве вернули теплоснабжение примерно в 4 тысячи жилых домов. Продолжаются восстановительные работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиевКиевская областьУкрэнергоЭлектроэнергияОтключения света