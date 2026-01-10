Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света
В Киеве и ряде областей 10 января ввели экстренные отключения света. Графики ограничения электроснабжения пока не действуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении.
Об аварийных отключениях света сообщают также в Харьковской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях.
Обновлено 12:35
По информации Минэнерго, в Киеве и Киевской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.
На левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы постепенно возвращаются к графикам отключений.
Также аварийные отключения отменили в Полтавской области.
Обновлено 13:15
В Киевской области и на правом берегу Киева (кроме Голосеевского и Печерского районов) отменены экстренные отключения света.
Потребители Житомирской и Полтавской областей также постепенно возвращаются к почасовым обесточиваниям по графикам.
Массированный удар по Киеву
Напомним, ночью 9 января россияне нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области десятками беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.
Всего в столице повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.
Во всем Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в результате массированного ночного обстрела и перегрузки сетей.
Отметим, в столице энергетики продолжают ремонт поврежденных из-за массированного удара россиян энергетических объектов. Свет вернули для более чем 150 тысяч абонентов.
Также в Киеве вернули теплоснабжение примерно в 4 тысячи жилых домов. Продолжаются восстановительные работы.