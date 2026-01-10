ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света

Киевская область, Суббота 10 января 2026 12:10
UA EN RU
Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света Фото: в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде областей 10 января ввели экстренные отключения света. Графики ограничения электроснабжения пока не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении.

Об аварийных отключениях света сообщают также в Харьковской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях.

Обновлено 12:35

По информации Минэнерго, в Киеве и Киевской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

На левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы постепенно возвращаются к графикам отключений.

Также аварийные отключения отменили в Полтавской области.

Обновлено 13:15

В Киевской области и на правом берегу Киева (кроме Голосеевского и Печерского районов) отменены экстренные отключения света.

Потребители Житомирской и Полтавской областей также постепенно возвращаются к почасовым обесточиваниям по графикам.

Массированный удар по Киеву

Напомним, ночью 9 января россияне нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области десятками беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.

Всего в столице повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.

Во всем Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в результате массированного ночного обстрела и перегрузки сетей.

Отметим, в столице энергетики продолжают ремонт поврежденных из-за массированного удара россиян энергетических объектов. Свет вернули для более чем 150 тысяч абонентов.

Также в Киеве вернули теплоснабжение примерно в 4 тысячи жилых домов. Продолжаются восстановительные работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Киевская область Укрэнерго Электроэнергия Отключения света
Новости
Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света
Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка