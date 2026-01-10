Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света

В Киеве и ряде областей 10 января ввели экстренные отключения света. Графики ограничения электроснабжения пока не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении.

Об аварийных отключениях света сообщают также в Харьковской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях.

Обновлено 12:35

По информации Минэнерго, в Киеве и Киевской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

На левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы постепенно возвращаются к графикам отключений.

Также аварийные отключения отменили в Полтавской области.

Обновлено 13:15

В Киевской области и на правом берегу Киева (кроме Голосеевского и Печерского районов) отменены экстренные отключения света.

Потребители Житомирской и Полтавской областей также постепенно возвращаются к почасовым обесточиваниям по графикам.