Економіка

Відключення у більшості областей: "Укренерго" попередило про графіки на 31 грудня

Ілюстративне фото: відключення світла 31 грудня відбуватимуться у більшості регіонів (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У середу, 31 грудня, у більшості областей України діятимуть графіки відключення світла. Обмеження діятимуть і для побутових споживачів, і для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Відключення світла за графіками для побутових споживачів діятимуть протягом доби у більшості регіонів України. Паралельно діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

"Укренерго" зазначило, що світло продовжують вимикати внаслідок масованих ворожих обстрілів енергетики України.

Обстріли енергетики України

Нагадаємо, вночі та зранку 27 грудня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів.

Міненерго повідомило, що під ворожим ударом опинились об’єкти генерації, передачі й розподілу електроенергії в Києві та області. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі генерувальні потужності.

Крім того, вдень стало відомо про удари дронами-камікадзе по газовій інфраструктурі та теплоелектроцентралях групи "Нафтогаз".

Зазначимо, основним напрямком атаки росіян були Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували в семи районах міста.

Внаслідок російського обстрілу без світла та опалення залишилось понад 40% житлових будинків Києва та частини Обухівського району - це сотні тисяч абонентів.

