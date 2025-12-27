ua en ru
РФ атакувала ТЕЦ "Нафтогазу" та газову інфраструктуру

Субота 27 грудня 2025 17:11
РФ атакувала ТЕЦ "Нафтогазу" та газову інфраструктуру Ілюстративне фото: наразі відновлювальні роботи вже почались (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти у суботу, 27 грудня, вчергове атакували газову та енергетичну інфраструктуру України. Ворог вдарив "Шахедами" по об'єктах видобутку і ТЕЦ "Нафтогазу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram і сайт "Нафтогазу".

"Маємо влучання у ТЕЦ Групи "Нафтогаз" та підприємства, що займаються видобутком газу", - інформують у компанії.

Водночас голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький зазначив, що атаки РФ синхронізуються з похолоданням. Він пояснив, що мета ворога - скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу.

"Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об’єктів", - додав Корецький.

Що кажуть у Міністерстві енергетики України про атаку РФ 27 грудня

В.о. глави Міненерго Артем Некрасов розповів, що сьогодні під ударами опинилися об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії у Києві та Київській області. Вночі та зранку летіли дрони і ракети, а потім, протягом дня, атаки продовжилися.

Зокрема, внаслідок обстрілів суттєвих пошкоджень зазнали підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також окремі об'єкти генерації.

"Через це у Києві та Київській області вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії. У більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - зазначили у Міненерго.

За словами Некрасова, станом на 15:00 у Києві та області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Окрім того, через атаку РФ на енергетичну інфраструктуру без світла залишилися споживачі в інших регіонах. Зокрема, на Чернігівщині без електроенергії понад 22 тисячі абонентів.

"Об’єднана енергосистема України залишається цілісною та продовжує працювати паралельно з енергосистемою континентальної Європи. Для балансування енергосистеми використовується імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання", - наголосили у міністерстві.

Наразі ліквідація наслідків, відновлення електро та теплопостачання вже почалась. Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути українцям тепло і світло. Однак у Міненерго пояснили, що цим роботам заважають постійні повітряні тривоги.

Обстріл України 27 грудня

Нагадаємо, в суботу 27 грудня, починаючи з ночі і протягом усього ранку, росіяни атакували Україну дронами і ракетами.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив 40 ракет і 519 безпілотників. Станом на 13:00, сили ППО збили і подавили 503 повітряні цілі противника, а саме - 30 ракет і 474 ворожих дронів.

Відзначимо, що ключовою метою ворога був Київ і Київська область. В результаті обстрілів наслідки зафіксовані в семи районах столиці. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

