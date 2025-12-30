Отключения в большинстве областей: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 31 декабря

Обстрелы энергетики Украины

Напомним, ночью и утром 27 декабря Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов.

Минэнерго сообщило, что под вражеским ударом оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.

Кроме того, днем стало известно об ударах дронами-камикадзе по газовой инфраструктуре и теплоэлектроцентралях группы "Нафтогаз".

Отметим, основным направлением атаки россиян были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали в семи районах города.

В результате российского обстрела без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района - это сотни тысяч абонентов.