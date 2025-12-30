Отключения в большинстве областей: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 31 декабря

В среду, 31 декабря, в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения света. Ограничения будут действовать и для бытовых потребителей, и для промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Отключение света по графикам для бытовых потребителей будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.
"Укрэнерго" отметило, что свет продолжают выключать в результате массированных вражеских обстрелов энергетики Украины.
Напомним, ночью и утром 27 декабря Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов.
Минэнерго сообщило, что под вражеским ударом оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.
Кроме того, днем стало известно об ударах дронами-камикадзе по газовой инфраструктуре и теплоэлектроцентралях группы "Нафтогаз".
Отметим, основным направлением атаки россиян были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали в семи районах города.
В результате российского обстрела без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района - это сотни тысяч абонентов.