Графіки будуть цілодобово: українців попередили про відключення світла 7 жовтня

При цьому прем'єр України Сергій Корецький звернув увагу, що це був перший масований удар по енергетиці України з минулої зими.

На фоні атаки сьогодні, 6 жовтня, у Києві запровадили графіки погодинних відключень світла.

До речі, сьогодні президент попередив, що росіяни готують новий масований удар по Україні.