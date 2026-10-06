У Києві та області ввели графіки по світлу: кому і коли вимикатимуть 6 жовтня

У Києві та Київській області у вівторок, 6 жовтня, запровадили графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Київщина: за командою "Укренерго" застосовано графіки відключень на 6 жовтня", - йдеться у заяві.

Згідно з графіками, без електрики будуть споживачі:

з 15:00 до 17:30 - черги 5.1 та 5.2;

з 17:00 до 20:30 - черги 1.1 та 1.2;

з 20:00 до 24:00 - черги 3.1 та 3.2.

Громадян попередили, що у разі змін їх поінформують у телеграм-каналі компанії.

Фото: відключення світла на Київщині 6 жовтня (ДТЕК)

Фото: відключення світла на Київщині 6 жовтня (ДТЕК)

"Київ: маємо графіки відключень на сьогодні. Cтолиця переходить до стабілізаційних відключень за графіками. Таку команду надав НЕК "Укренерго", - зазначили в ДТЕК.

Ознайомитись з графіками мешканці столиці можуть у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий". Крім того, графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.