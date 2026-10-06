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У Києві та області ввели графіки по світлу: кому і коли вимикатимуть 6 жовтня

13:12 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
У Києві та області ввели графіки по світлу: кому і коли вимикатимуть 6 жовтня Ілюстративне фото: у Києві та області ввели графіки відключень світла (колаж РБК-Україна)
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У Києві та Київській області у вівторок, 6 жовтня, запровадили графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Київщина: за командою "Укренерго" застосовано графіки відключень на 6 жовтня", - йдеться у заяві.

Згідно з графіками, без електрики будуть споживачі:

  • з 15:00 до 17:30 - черги 5.1 та 5.2;
  • з 17:00 до 20:30 - черги 1.1 та 1.2;
  • з 20:00 до 24:00 - черги 3.1 та 3.2.

Громадян попередили, що у разі змін їх поінформують у телеграм-каналі компанії.

У Києві та області ввели графіки по світлу: кому і коли вимикатимуть 6 жовтня
Фото: відключення світла на Київщині 6 жовтня (ДТЕК)
У Києві та області ввели графіки по світлу: кому і коли вимикатимуть 6 жовтня
Фото: відключення світла на Київщині 6 жовтня (ДТЕК)

"Київ: маємо графіки відключень на сьогодні. Cтолиця переходить до стабілізаційних відключень за графіками. Таку команду надав НЕК "Укренерго", - зазначили в ДТЕК.

Ознайомитись з графіками мешканці столиці можуть у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий". Крім того, графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

Нагадаємо, за даними "Укренерго", 6 жовтня з 15:00 у частині регіонів України застосовуватимуть графіки відключень електроенергії. Обленерго вже почали оприлюднювати відповідні графіки.

РБК-Україна писало, що РФ готує наймасштабнішу за весь час війни атаку на українську енергетику.

Москва може завдати до 1000 ударів ракетами, дронами та авіабомбами по електростанціях, підстанціях і об'єктах водопостачання, а також спробувати зупинити три діючі атомні електростанції.

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ДТЕК Київ Київська область Укренерго Відключеня світла
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