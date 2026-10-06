Графики будут круглые сутки: украинцев предупредили об отключениях света 7 октября

В части регионов Украины завтра, 7 октября, будут действовать графики отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
По данным компании, 7 октября будут применять следующие ограничения:
В "Укрэнерго" уточнили, что причина ограничений - российские атаки на энергетические объекты.
Также украинцев призвали пользоваться электроэнергией экономно.
Напомним, в ночь на 30 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, основной целью врага были энергетические объекты в Киеве и Киевской области.
При этом премьер Украины Сергей Кореццкий обратил внимание, что это был первый массированный удар по энергетике Украины с прошлой зимы.
На фоне атаки сегодня, 6 октября, в Киеве ввели графики почасовых отключений света.
К слову, сегодня президент предупредил, что россияне готовят новый массированный удар по Украине.