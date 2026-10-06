Графики будут круглые сутки: украинцев предупредили об отключениях света 7 октября

При этом премьер Украины Сергей Кореццкий обратил внимание, что это был первый массированный удар по энергетике Украины с прошлой зимы.

На фоне атаки сегодня, 6 октября, в Киеве ввели графики почасовых отключений света.

К слову, сегодня президент предупредил, что россияне готовят новый массированный удар по Украине.