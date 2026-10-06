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Графики будут круглые сутки: украинцев предупредили об отключениях света 7 октября

19:00 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Украине 7 октября будут отключать свет (Getty Images)

В части регионов Украины завтра, 7 октября, будут действовать графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

По данным компании, 7 октября будут применять следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди).

В "Укрэнерго" уточнили, что причина ограничений - российские атаки на энергетические объекты.

Также украинцев призвали пользоваться электроэнергией экономно.

Удары по энергетике

Напомним, в ночь на 30 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, основной целью врага были энергетические объекты в Киеве и Киевской области.

При этом премьер Украины Сергей Кореццкий обратил внимание, что это был первый массированный удар по энергетике Украины с прошлой зимы.

На фоне атаки сегодня, 6 октября, в Киеве ввели графики почасовых отключений света.

К слову, сегодня президент предупредил, что россияне готовят новый массированный удар по Украине.

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