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Зеленський: Розвідка отримала інформацію щодо підготовки РФ до масованого удару

14:07 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський: Розвідка отримала інформацію щодо підготовки РФ до масованого удару Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Українська розвідка отримала інформацію щодо підготовки російськими окупантами нового масованого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію", - зазначив глава держави.

Президент додав, що були визначені строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються.

Нагадаємо, колишній керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив сьогодні, що країна-агресорка явно готується до нового обстрілу України. На його думку, Кремль продовжує робити ставку на удари по критичній інфраструктурі.

Коваленко нагадав, що нинішня тактика російського керівництва перегукується з попередніми планами РФ щодо України. Зокрема, Коваленко порівняв її з вірою диктатора у те, що російські війська зможуть захопити Київ за три дні.

РБК-Україна також повідомляло, що країна-агресорка готує наймасштабнішу за весь час війни атаку на енергетику України.

Росія може завдати до 1000 ударів ракетами, дронами та авіабомбами по електростанціях, підстанціях і об'єктах водопостачання. Крім того, окупанти можуть спробувати зупинити три діючі атомні електростанції.

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