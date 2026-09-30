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Основною ціллю нічного удару РФ була енергетика Києва та області, - Зеленський

11:37 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Основною ціллю нічного удару РФ була енергетика Києва та області, - Зеленський Фото: основною ціллю нічного удару РФ була енергетика Києва та області (ДСНС)
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Основною ціллю комбінованого удару Росії по Україні вночі 30 вересня були енергетичні об'єкти Києва та Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Складний був обстріл: майже 190 ударних дронів, також балістика. І основна ціль удару - енергетика столиці та Київщини. Є пошкодження житлових будинків", - зазначив Зеленський.

За його словами, тривають роботи, щоб повернути електро- та водопостачання всюди, де воно відсутнє.

Окрім того, вранці росіяни вдарили дроном просто по продуктовому супермаркету в Іванковичах. Рятувальники гасять пожежу.

Від ранку атакують дронами і Київ. Вдарили по складській будівлі, загинула одна людина.

Були удари по критичній інфраструктурі на Житомирщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Рівненщині. Є пошкодження на Одещині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Черкащині.

Станом на зараз 14 поранених по країні через всі ці удари. П’ятеро людей загинуло, і серед них дитина.

"Частину балістики вдалося збити нашим захисникам. Але, на жаль, були і влучання. Цими днями були нові пакети підтримки ППО. Дякую партнерам за ракети, усім, хто виконує наші домовленості та посилює захист неба. Саме так потрібно працювати і надалі", - наголосив президент.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначив, що починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру.

Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону.

У результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування. Прем'єр чекає детальну доповідь щодо стану обладнання та строків відновлення.

"Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення", - додав Корецький.

Обстріл України 30 вересня

Нагадаємо, протягом цієї ночі російські загарбники атакували Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також ударними дронами. Сили ППО змогли знищити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Зокрема, Росія атакувала Київ балістичними ракетами та дронами.

Внаслідок обстрілу загинули дві жінки, ще четверо людей постраждали.

Пожежі виникли у чотирьох районах столиці - Подільському, Святошинському, Голосіївському та Солом'янському. Рятувальники ліквідували всі загоряння.

У Київській області внаслідок обстрілу пошкоджені та зруйновані будинки, загинула дитина, є постраждалі.

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