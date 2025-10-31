ua en ru
Графики будут мягче: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях света 1 ноября

Украина, Пятница 31 октября 2025 20:11
Графики будут мягче: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях света 1 ноября Иллюстративное фото: в Украине 1 ноября планируют отключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 1 ноября, планируют отключать свет по графикам. Но ограничения будут менее жесткими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 1 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления", - отметили в "Укрэнерго".

По данным компании, с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом 0,5 очереди.

Также с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что такие меры вынуждены принимать из-за российских ударов ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины.

При этом объемы и время применения графиков отключений света могут менять в течение дня.

Отключения света в Украине

Напомним, Россия с начала октября провела три массированных удара по Украине. Главной целью россиян стали объекты энергетической инфраструктуры.

Последний массированный удар произошел в ночь на 30 октября. Россияне, в частности, атаковали энергетические объекты в Ладыжине, Добротворе и Бурштыне.

На этом фоне в западной части Украины начались перебои со светом.

Для обстрела россияне использовали сотни ударных дронов, а также баллистические и крылатые ракеты.

Все детали о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что Украина дает отпор россиянам. В частности, сегодня, 31 октября, Военно-морские силы ВСУ сообщили, что нанесли удар ракетами "Нептун" по Орловской ТЭЦ и подстанции "Новобрянская".

Военные обратили внимание, что за счет этих объектов обеспечивается электроснабжение российской военной промышленности.

