Графіки на 5 грудня: "Укренерго" розповіло, як вимикатимуть світло

Завтра, 5 грудня, в Україні продовжать діяти відключення світла за графіками. Протягом доби одночасно вимикатимуть від 0,5 до 3 черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

Варто зазначити, що сьогодні, 4 грудня, в областях застосовуються погодинні відключення в обсязі від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промисловості.

"Укренерго" закликало всіх громадян ощадливо споживати електроенергію після її появи за графіком. Укрїнцям також необхідно слідкувати за повідомленнями в соцмережах обленерго, оскільки протягом доби обсяги та час обмежень можуть змінюватись.

Світло вимикатимуть й надалі внаслідок масованих обстрілів енергетичних об'єктів України. У п'ятницю, 5 грудня, в областях діятимуть такі обмеження:

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, графіки відключень світла – це вимушений захід, який застосовується після ударів РФ по українських енергетичних об'єктах. За інформацією Міненерго, у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетичні об'єкти.

Також росіяни намагаються залишити без світла Київ та область. Так, ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.

Зазначимо, в ніч на 3 грудня російські війська атакували об'єкти енергетики у чотирьох областях. Були знеструмлені понад 17,5 тисячі споживачів на Харківщині, близько 5 тисяч - у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також споживачі на Херсонщині.