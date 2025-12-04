ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики на 5 декабря: "Укрэнерго" рассказало, как будут выключать свет

Украина, Четверг 04 декабря 2025 18:25
Графики на 5 декабря: "Укрэнерго" рассказало, как будут выключать свет Фото: в Украине продолжат выключать свет по графикам 5 декабря (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Завтра, 5 декабря, в Украине продолжат действовать отключения света по графикам. В течение суток одновременно будут выключать от 0,5 до 3 очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Свет будут выключать и в дальнейшем в результате массированных обстрелов энергетических объектов Украины. В пятницу, 5 декабря, в областях будут действовать следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 3 очередей;
  • с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Укрэнерго" призвало всех граждан экономно потреблять электроэнергию после ее появления по графику. Украинцам также необходимо следить за сообщениями в соцсетях облэнерго, поскольку в течение суток объемы и время ограничений могут меняться.

Стоит отметить, что сегодня, 4 декабря, в областях применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности.

Отключения света в Украине

Напомним, графики отключений света - это вынужденная мера, которая применяется после ударов РФ по украинским энергетическим объектам. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетические объекты.

Также россияне пытаются оставить без света Киев и область. Так, враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.

Отметим, в ночь на 3 декабря российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях. Были обесточены более 17,5 тысячи потребителей в Харьковской области, около 5 тысяч - в Днепропетровской и Запорожской областях, а также потребители в Херсонской области.

