Графики на 5 декабря: "Укрэнерго" рассказало, как будут выключать свет
Завтра, 5 декабря, в Украине продолжат действовать отключения света по графикам. В течение суток одновременно будут выключать от 0,5 до 3 очередей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
Свет будут выключать и в дальнейшем в результате массированных обстрелов энергетических объектов Украины. В пятницу, 5 декабря, в областях будут действовать следующие ограничения:
- с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 3 очередей;
- с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
"Укрэнерго" призвало всех граждан экономно потреблять электроэнергию после ее появления по графику. Украинцам также необходимо следить за сообщениями в соцсетях облэнерго, поскольку в течение суток объемы и время ограничений могут меняться.
Стоит отметить, что сегодня, 4 декабря, в областях применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности.
Отключения света в Украине
Напомним, графики отключений света - это вынужденная мера, которая применяется после ударов РФ по украинским энергетическим объектам. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.
По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетические объекты.
Также россияне пытаются оставить без света Киев и область. Так, враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.
Отметим, в ночь на 3 декабря российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях. Были обесточены более 17,5 тысячи потребителей в Харьковской области, около 5 тысяч - в Днепропетровской и Запорожской областях, а также потребители в Херсонской области.