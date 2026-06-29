Для Києва вже готові графіки на 30 червня: коли можуть вимкнути світло
У Києві можливі відключення світла у вівторок, 30 червня. Енергетики підготували попередні графіки обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані з сайту ДТЕК.
Графік відключення світла у Києві
Наразі відомо, що графіки обмежень можуть 30 червня діяти у вечірній час - з 16:00 до 22:30.
При цьому відключення торкнуться не всіх споживачів. Перевірити, чи є відключення заплановані за тією чи іншою адресою завтра можна на сайті ДТЕК за посиланням.
Загалом знеструмлення на завтра зачіпають дві часові черги:
- З 16:00 до 19:30 (світла може не бути до 3 годин 30 хвилин)
- З 19:00 до 22:30 (світла може не бути до 3 годин 30 хвилин)
Деякі адреси в столиці включають менші потенційні проміжки відключень, то їх тривалість така:
- з 16:00-17:00 по 19:00-20:00 (світла може не бути до 2 годин)
- з 19:00-20:00 по 21:00-22:00 (також світла може не бути до 2 годин)
Енергетики закликають слідкувати за оновленнями, адже графік може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
В "Yasno" та "Укренерго" повідомляють, що через аномальну спеку в Україні різко зросло споживання електроенергії. Додаткове навантаження створюють масове використання кондиціонерів.
До того ж енергосистема працює в умовах війни та наслідків російських атак, а частина обладнання досі перебуває в ремонтах.
Яка ситуація в інших регіонах України
Повідомлення про ймовірні вимкнення електрики на 30 червня оприлюднили обленерго по всій країні. Окрім Києва, графіки прогнозують у Київській, Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Волинській областях.
У більшості областей (зокрема на Прикарпатті) світло вимикатимуть на 1 годину. Відчутнішими обмеження будуть на Кіровоградщині, де графіки діятимуть в обсязі 2 годин. Попередній графік для Київської області також уже оприлюднив ДТЕК.
Як допомогти системі
Енергетики закликають громадян перенести використання потужних електроприладів на денний час - з 10:00 до 16:00, коли ефективно працюють промислові сонячні електростанції.
Натомість у період пікового навантаження - з 16:00 до 23:00 - споживачів просять максимально ощадливо використовувати електрику.
Нагадаємо, про відключення світла до 5 годин влітку розповідав глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв'ю РБК-Україна.