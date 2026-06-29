Для Киева уже готовы графики на 30 июня: когда могут выключить свет

В Киеве возможны отключения света во вторник, 30 июня. Энергетики подготовили предварительные графики ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные с сайта ДТЭК .

График отключения света в Киеве

Пока известно, что графики ограничений могут 30 июня действовать в вечернее время - с 16:00 до 22:30.

При этом отключения коснутся не всех потребителей. Проверить, есть ли отключения запланированные по тому или иному адресу завтра, можно на сайте ДТЭК по ссылке.

В общей сложности обесточивание на завтра затрагивают две временные очереди:

С 16:00 до 19:30 (света может не быть до 3 часов 30 минут)

(света может не быть до 3 часов 30 минут) С 19:00 до 22:30 (света может быть не до 3 часов 30 минут)

Некоторые адреса в столице включают меньшие потенциальные промежутки отключений, то их продолжительность такова:

с 16:00-17:00 до 19:00-20:00 (света может не быть до 2 часов)

с 19:00-20:00 до 21:00-22:00 (также света может не быть до 2 часов)

Энергетики призывают следить за обновлениями, ведь график может изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

В "Yasno" и "Укрэнерго" сообщают, что из-за аномальной жары в Украине резко возросло потребление электроэнергии. Дополнительные нагрузки создают массовое использование кондиционеров.

К тому же, энергосистема работает в условиях войны и последствий российских атак, а часть оборудования до сих пор находится в ремонтах.

Какая ситуация в других регионах Украины

Сообщения о возможных отключениях электричества на 30 июня обнародовали облэнерго по всей стране. Кроме Киева графики прогнозируют в Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

В большинстве областей (в частности в Прикарпатье) свет будут выключать на 1 час. Более ощутимы ограничения будут на Кировоградщине, где графики будут действовать в объеме 2 часов. Предыдущий график для Киевской области также обнародовал ДТЭК.

Как помочь системе

Энергетики призывают граждан перенести использование мощных электроприборов на дневное время - с 10:00 до 16:00, когда эффективно работают промышленные солнечные электростанции.

В период пиковой нагрузки - с 16:00 до 23:00 - потребителей просят максимально бережно использовать электричество.