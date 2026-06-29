Для Киева уже готовы графики на 30 июня: когда могут выключить свет
В Киеве возможны отключения света во вторник, 30 июня. Энергетики подготовили предварительные графики ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные с сайта ДТЭК.
График отключения света в Киеве
Пока известно, что графики ограничений могут 30 июня действовать в вечернее время - с 16:00 до 22:30.
При этом отключения коснутся не всех потребителей. Проверить, есть ли отключения запланированные по тому или иному адресу завтра, можно на сайте ДТЭК по ссылке.
В общей сложности обесточивание на завтра затрагивают две временные очереди:
- С 16:00 до 19:30 (света может не быть до 3 часов 30 минут)
- С 19:00 до 22:30 (света может быть не до 3 часов 30 минут)
Некоторые адреса в столице включают меньшие потенциальные промежутки отключений, то их продолжительность такова:
- с 16:00-17:00 до 19:00-20:00 (света может не быть до 2 часов)
- с 19:00-20:00 до 21:00-22:00 (также света может не быть до 2 часов)
Энергетики призывают следить за обновлениями, ведь график может изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
В "Yasno" и "Укрэнерго" сообщают, что из-за аномальной жары в Украине резко возросло потребление электроэнергии. Дополнительные нагрузки создают массовое использование кондиционеров.
К тому же, энергосистема работает в условиях войны и последствий российских атак, а часть оборудования до сих пор находится в ремонтах.
Какая ситуация в других регионах Украины
Сообщения о возможных отключениях электричества на 30 июня обнародовали облэнерго по всей стране. Кроме Киева графики прогнозируют в Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Волынской областях.
В большинстве областей (в частности в Прикарпатье) свет будут выключать на 1 час. Более ощутимы ограничения будут на Кировоградщине, где графики будут действовать в объеме 2 часов. Предыдущий график для Киевской области также обнародовал ДТЭК.
Как помочь системе
Энергетики призывают граждан перенести использование мощных электроприборов на дневное время - с 10:00 до 16:00, когда эффективно работают промышленные солнечные электростанции.
В период пиковой нагрузки - с 16:00 до 23:00 - потребителей просят максимально бережно использовать электричество.
Напомним, об отключениях света до 5 часов летом рассказывал глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.