Грає в обхід Трампа? Макрон провів розмову з президентом Ірану

Операція проти Ірану

Нагадаємо, що 28 лютого США разом з Ізраїлем почали бомбити Іран, щоб обмежити ядерні амбіції Тегерана і знищити ракетний арсенал країни. При цьому Іран вже позбавили верхівки (керівництва країни).

Наразі вже минуло більше тижня з моменту початку операції і бойові дії не вщухають.

При цьому президент США Дональд Трамп уже озвучив, що вимагає повної капітуляції Ірану. Також він хоче повної зміни керівництва країни, і вже має кілька кандидатів на пост верховного лідера Ірану. При цьому він сказав, що без схвалення Вашингтона будь-який новий лідер довго не протримається.

Наразі США та Ізраїль продовжують повітряну кампанію, хоча за даними Axios, країни розглядають можливість відправки спецпризначенців, щоб захопити ядерні запаси країни.