Играет в обход Трампа? Макрон провел разговор с президентом Ирана

Операция против Ирана

Напомним, что 28 февраля США вместе с Израилем начали бомбить Иран, чтобы ограничить ядерные амбиции Тегерана и уничтожить ракетный арсенал страны. При этом Иран уже лишили верхушки (руководства страны).

На данный момент уже прошло больше недели с момента начала операции и боевые действия не утихают.

При этом президент США Дональд Трамп уже озвучил, что требует полной капитуляции Ирана. Также он хочет полной смены руководства страны, и уже имеет несколько кандидатов на пост верховного лидера Ирана. При этом он сказал, что без одобрения Вашингтона любой новый лидер долго не продержится.

На данный момент США и Израиль продолжают воздушную кампанию, хотя по данным Axios, страны рассматривают возможность отправки спецназа, чтобы захватить ядерные запасы страны.