Играет в обход Трампа? Макрон провел разговор с президентом Ирана

21:15 08.03.2026 Вс
2 мин
Макрон хочет взять лидерство в свои руки?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, действия Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост французского лидера в соцсети Х.

Читайте также: Европа вступит в войну? Лидеры Германии, Франции и Британии пригрозили Ирану

"Я провел беседу с президентом Ирана... Подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона... Также (Иран - ред.) должен гарантировать свободу судоходства, прекратив фактические закрытие Ормузского пролива", - написал Макрон.

Также он добавил, что "наконец", вновь выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу развития ядерной и баллистической программ Ирана, а также всего спектра дестабилизирующей деятельности в регионе, которые являются причиной нынешнего кризиса.

"Сегодня как никогда необходимо найти дипломатическое решение этих важнейших проблем, положить конец эскалации и сохранить мир. Мы договорились оставаться на связи", - резюмировал президент Франции.

Операция против Ирана

Напомним, что 28 февраля США вместе с Израилем начали бомбить Иран, чтобы ограничить ядерные амбиции Тегерана и уничтожить ракетный арсенал страны. При этом Иран уже лишили верхушки (руководства страны).

На данный момент уже прошло больше недели с момента начала операции и боевые действия не утихают.

При этом президент США Дональд Трамп уже озвучил, что требует полной капитуляции Ирана. Также он хочет полной смены руководства страны, и уже имеет несколько кандидатов на пост верховного лидера Ирана. При этом он сказал, что без одобрения Вашингтона любой новый лидер долго не продержится.

На данный момент США и Израиль продолжают воздушную кампанию, хотя по данным Axios, страны рассматривают возможность отправки спецназа, чтобы захватить ядерные запасы страны.

