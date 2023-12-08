UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гра на публіку. Путін пообіцяв "днрівцю" балотуватися в президенти

Фото: Володимир Путін, диктатор Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін вперше публічно підтвердив намір вп'яте переобиратися в президенти РФ. Дав "обіцянку" спікеру так званого "парламенту "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "TACC".

За словами учасників церемонії в Кремлі до "Дня герої Вітчизни", спікер так званого "парламенту "ДНР" Артем Жога звернувся з проханням до диктатора взяти участь в майбутніх виборах президент. Останній відповів згодою. 

Вибори президента в Росії

Варто пояснити, що рішення диктатора балотуватись на березневих президентських виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року

Раніше прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що диктатора знову переоберуть наступний термін з результатом понад 90% голосів. Тим часом згідно з даними "Левада-центр", підтримка чинного голови Кремля серед росіян зростає. Рівень довіри й схвалення перебуває на максимумі від початку повномасштабного вторгнення країни-терориста в Україну. 

Відповідно до рішення російського ЦВК, вибори президента вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська Федерація