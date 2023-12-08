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Игра на публику. Путин пообещал "днровцу" баллотироваться в президенты

Фото: Владимир Путин, диктатор России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин впервые публично подтвердил намерение в пятый раз переизбираться в президенты РФ. Дал "обещание" спикеру так называемого "парламента "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "TACC".

По словам участников церемонии в Кремле к "Дню герои Отечества", спикер так называемого "парламента "ДНР" Артем Жога обратился с просьбой к диктатору принять участие в предстоящих выборах президент. Последний ответил согласием.

Выборы президента в России

Следует объяснить, что решение диктатора баллотироваться на мартовских президентских выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что диктатора снова переизберут следующий срок с результатом более 90% голосов. Между тем, согласно данным "Левада-центр", поддержка действующего главы Кремля среди россиян растет. Уровень доверия и одобрения находится на максимуме после начала полномасштабного вторжения страны-террориста в Украину.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация