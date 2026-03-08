ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Гра в "мовчанку": ГУР показало, як окупанти ігнорують накази йти в атаку

16:05 08.03.2026 Нд
2 хв
Чому російські військові не виходять на зв’язок із командирами?
aimg Сергій Козачук
Гра в "мовчанку": ГУР показало, як окупанти ігнорують накази йти в атаку Фото: перехоплення ГУР - окупанти вимикають зв'язок (Getty Images)

Російські військові відмовляються виходити на зв'язок зі своїми командирами, щоб уникнути відправлення на самогубні штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Читайте також: Зупинили наступ на Запоріжжя: ГУР розкрило подробиці тримісячної операції

Погрози замість мотивації

Воєнна розвідка перехопила розмову російського командира, який у розпачі та люті намагається змусити підлеглих повернутися в радіоефір. Окупанти навмисно ігнорують заклики, розуміючи, що наступне завдання може стати для них останнім.

Командир агресора не стримує емоцій, використовуючи погрози розправою як останній аргумент.

"Ви ує..ни, якщо зараз не вийдете на зв'язок - вам п..да, зрозуміли на...й", - кричить він у рацію.

Деморалізація в лавах РФ

За даними розвідки, такі інциденти підтверджують критичний рівень деморалізації серед особового складу ворога. Російські солдати шукають будь-які способи, щоб уникнути загибелі, тоді як керівництво продовжує розглядати їх лише як ресурс.

"Перехоплення вкотре демонструє глибоку деморалізацію та страх серед особового складу окупаційних військ, який намагається будь-якими методами уникнути загибелі", - зазначають в ГУР.

Єдиним безпечним виходом для росіян залишається добровільна здача в полон через державний проєкт "Хочу жить".

Ситуація на фронті та методи окупантів

Нагадаємо, нещодавно ГУР розкрило деталі операції, яка зупинила наступ росіян на Запоріжжя. Завдяки діям розвідки та Сил оборони плани ворога щодо просування на цьому напрямку були зірвані.

Також РБК-Україна писало, як спецпризначенці ГУР завадили планам РФ у Запорізькій області, завдавши превентивних ударів по місцях зосередження особового складу та техніки окупантів.

Крім того, методи "мотивації" в армії загарбників стають дедалі жорстокішими. Раніше розвідка публікувала перехоплення, у якому йшлося про те, що російських солдатів женуть в атаку, погрожуючи простреленими ногами у разі відмови виконувати наказ.

