Российские военные отказываются выходить на связь со своими командирами, чтобы избежать отправки на самоубийственные штурмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Угрозы вместо мотивации

Военная разведка перехватила разговор российского командира, который в отчаянии и ярости пытается заставить подчиненных вернуться в радиоэфир. Оккупанты намеренно игнорируют призывы, понимая, что следующее задание может стать для них последним.

Командир агрессора не сдерживает эмоций, используя угрозы расправой как последний аргумент.

"Вы уе..ны, если сейчас не выйдете на связь - вам п..да, поняли на...й", - кричит он в правду.

Деморализация в рядах РФ

По данным разведки, такие инциденты подтверждают критический уровень деморализации среди личного состава врага. Российские солдаты ищут любые способы, чтобы избежать гибели, тогда как руководство продолжает рассматривать их только как ресурс.

"Перехват в очередной раз демонстрирует глубокую деморализацию и страх среди личного состава оккупационных войск, который пытается любыми методами избежать гибели", - отмечают в ГУР.

Единственным безопасным выходом для россиян остается добровольная сдача в плен через государственный проект "Хочу жить".