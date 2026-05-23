Гра GTA V стала полігоном для операторів дронів ЗСУ, яких вчать збивати "Шахеди" (відео)

В Україні запустили унікальну модифікацію для легендарної гри GTA V, яка дозволяє збивати іранські дрони типу "Шахед". Користувачі можуть тренувати навички перехоплення ворожих цілей у віртуальному міському просторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на український навчальний центр з підготовки дронів WeTrueGun.
Українські інструктори інтегрували місії з перехоплення Shahed у спеціально адаптований сервер. Це частина проєкту, який допомагає пілотам тримати себе у формі. Розробники прагнули створити середовище для збереження навичок поза межами складних військових платформ.
Оновлений сервер побудували на базі GTA V Legacy, а для його роботи використали багатокористувацький фреймворк FiveM.
Можливості симулятора:
Оператори практикують швидкість реакції. Вони вчаться захоплювати ціль під час польоту, а ці навички знадобляться для реальних завдань.
Розробники наголошують, що GTA V не замінить професійне обладнання. Військових готують на інших системах.
"Важливе уточнення: у реальних тренуваннях екіпажів перехоплювачів використовуються спеціалізовані військові симулятори, такі як "Обрій", - кажуть у WeTrueGun.
Проєкт має конкретне призначення. Фахівці виділили кілька ключових цілей:
Проєкт у GTA V є лише частиною великої екосистеми навчання. Центр WeTrueGun готує нове покоління операторів БПЛА, які планують служити в Силах безпеки та оборони України.
Для майбутніх контрактників ЗСУ навчання надається безплатно. Це стало можливим завдяки підтримці небайдужих. Фінансування проєкту забезпечують благодійні організації та приватні донори;
