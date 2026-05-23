Гра GTA V стала полігоном для операторів дронів ЗСУ, яких вчать збивати "Шахеди" (відео)

02:48 23.05.2026 Сб
Як працює новий FPV мод для GTA V та навіщо він пілотам ЗСУ?
aimg Пилип Бойко
Фото: симулятор перехоплення "Шахедів" на GTA V (Скриншот)

В Україні запустили унікальну модифікацію для легендарної гри GTA V, яка дозволяє збивати іранські дрони типу "Шахед". Користувачі можуть тренувати навички перехоплення ворожих цілей у віртуальному міському просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на український навчальний центр з підготовки дронів WeTrueGun.

Українські інструктори інтегрували місії з перехоплення Shahed у спеціально адаптований сервер. Це частина проєкту, який допомагає пілотам тримати себе у формі. Розробники прагнули створити середовище для збереження навичок поза межами складних військових платформ.

Оновлений сервер побудували на базі GTA V Legacy, а для його роботи використали багатокористувацький фреймворк FiveM.

Можливості симулятора:

  • пошук повітряних цілей на великій карті;
  • тривале переслідування ворожого об'єкта;
  • імітація прямого влучання FPV-дрона;
  • відпрацювання тактики в умовах міської забудови.

Оператори практикують швидкість реакції. Вони вчаться захоплювати ціль під час польоту, а ці навички знадобляться для реальних завдань.

Розвага чи серйозна підготовка?

Розробники наголошують, що GTA V не замінить професійне обладнання. Військових готують на інших системах.

"Важливе уточнення: у реальних тренуваннях екіпажів перехоплювачів використовуються спеціалізовані військові симулятори, такі як "Обрій", - кажуть у WeTrueGun.

Проєкт має конкретне призначення. Фахівці виділили кілька ключових цілей:

  • психологічна декомпресія для досвідчених пілотів;
  • підтримка активних навичок керування FPV;
  • проведення сміливих експериментів без ризику втратити техніку;
  • розвага після важкої зміни.

Безплатне навчання для майбутніх "дроноводів"

Проєкт у GTA V є лише частиною великої екосистеми навчання. Центр WeTrueGun готує нове покоління операторів БПЛА, які планують служити в Силах безпеки та оборони України.

Для майбутніх контрактників ЗСУ навчання надається безплатно. Це стало можливим завдяки підтримці небайдужих. Фінансування проєкту забезпечують благодійні організації та приватні донори;

Що ще важливо знати про дрони ЗСУ та їхніх операторів

У ЗСУ з'явився новий вітчизняний тренажер для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів FIM-92 Stinger, як полюють на "Шахеди".

Українські прикордонники використовують модернізований мобільний комплекс ППО для знищення ворожих безпілотників у темну пору доби. Особливістю установки є дистанційне керування за допомогою звичайного ігрового джойстика.

Також в Україні запустили експериментальний проєкт приватної ППО, до якого вже доєдналися 27 підприємств різних форм власності.

