Игра GTA V стала полигоном для операторов дронов ВСУ, которых учат сбивать "Шахеды" (видео)

02:48 23.05.2026 Сб
2 мин
Как работает новый FPV мод для GTA V и зачем он пилотам ВСУ?
aimg Филипп Бойко
Фото: симулятор перехвата "Шахедов" в GTA V (скриншот)

В Украине запустили уникальную модификацию для легендарной игры GTA V, которая позволяет сбивать иранские дроны типа "Шахед". Пользователи могут тренировать навыки перехвата вражеских целей в виртуальном городском пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинский учебный центр по подготовке дронов WeTrueGun.

Украинские инструкторы интегрировали миссии по перехвату Shahed в специально адаптированный сервер. Это часть проекта, который помогает пилотам держать себя в форме. Разработчики стремились создать среду для сохранения навыков вне сложных военных платформ.

Обновленный сервер построили на базе GTA V Legacy, а для его работы использовали многопользовательский фреймворк FiveM.

Возможности симулятора:

  • поиск воздушных целей на большой карте;
  • длительное преследование вражеского объекта;
  • имитация прямого попадания FPV-дрона;
  • отработка тактики в условиях городской застройки.

Операторы практикуют скорость реакции. Они учатся захватывать цель во время полета, а эти навыки пригодятся для реальных задач.

Развлечение или серьезная подготовка?

Разработчики отмечают, что GTA V не заменит профессиональное оборудование. Военных готовят на других системах.

"Важное уточнение: в реальных тренировках экипажей перехватчиков используются специализированные военные симуляторы, такие как "Горизонт", - говорят в WeTrueGun.

Проект имеет конкретное назначение. Специалисты выделили несколько ключевых целей:

  • психологическая декомпрессия для опытных пилотов;
  • поддержка активных навыков управления FPV;
  • проведение смелых экспериментов без риска потерять технику;
  • развлечение после тяжелой смены.

Бесплатное обучение для будущих "дроноводов"

Проект в GTA V является лишь частью большой экосистемы обучения. Центр WeTrueGun готовит новое поколение операторов БПЛА, которые планируют служить в Силах безопасности и обороны Украины.

Для будущих контрактников ВСУ обучение предоставляется бесплатно. Это стало возможным благодаря поддержке неравнодушных. Финансирование проекта обеспечивают благотворительные организации и частные доноры;

Что еще важно знать о дронах ВСУ и их операторах

В ВСУ появился новый отечественный тренажер для подготовки операторов переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger, как охотятся на "Шахеды".

Украинские пограничники используют модернизированный мобильный комплекс ПВО для уничтожения вражеских беспилотников в темное время суток. Особенностью установки является дистанционное управление с помощью обычного игрового джойстика.

Также в Украине запустили экспериментальный проект частной ПВО, к которому уже присоединились 27 предприятий различных форм собственности.

