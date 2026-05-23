Игра GTA V стала полигоном для операторов дронов ВСУ, которых учат сбивать "Шахеды" (видео)

Украинские инструкторы интегрировали миссии по перехвату Shahed в специально адаптированный сервер. Это часть проекта, который помогает пилотам держать себя в форме. Разработчики стремились создать среду для сохранения навыков вне сложных военных платформ.

Обновленный сервер построили на базе GTA V Legacy, а для его работы использовали многопользовательский фреймворк FiveM.

Возможности симулятора:

поиск воздушных целей на большой карте;

длительное преследование вражеского объекта;

имитация прямого попадания FPV-дрона;

отработка тактики в условиях городской застройки.

Операторы практикуют скорость реакции. Они учатся захватывать цель во время полета, а эти навыки пригодятся для реальных задач.

Развлечение или серьезная подготовка?

Разработчики отмечают, что GTA V не заменит профессиональное оборудование. Военных готовят на других системах.

"Важное уточнение: в реальных тренировках экипажей перехватчиков используются специализированные военные симуляторы, такие как "Горизонт", - говорят в WeTrueGun.

Проект имеет конкретное назначение. Специалисты выделили несколько ключевых целей:

психологическая декомпрессия для опытных пилотов;

поддержка активных навыков управления FPV;

проведение смелых экспериментов без риска потерять технику;

развлечение после тяжелой смены.

Бесплатное обучение для будущих "дроноводов"

Проект в GTA V является лишь частью большой экосистемы обучения. Центр WeTrueGun готовит новое поколение операторов БПЛА, которые планируют служить в Силах безопасности и обороны Украины.

Для будущих контрактников ВСУ обучение предоставляется бесплатно. Это стало возможным благодаря поддержке неравнодушных. Финансирование проекта обеспечивают благотворительные организации и частные доноры;