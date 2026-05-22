Замість штурвалу - джойстик Xbox: прикордонники показали унікальний комплекс ППО (відео)

Українські прикордонники використовують модернізований мобільний комплекс ППО для знищення ворожих безпілотників у темну пору доби. Особливістю установки є дистанційне керування за допомогою звичайного ігрового джойстика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Дистанційне керування гарантує максимальну безпеку для екіпажу, який може вести вогонь із захищеного місця, не перебуваючи безпосередньо біля кулемета.

Підготовка до чергування вимагає максимальної злагодженості розрахунку - швидке розгортання установки з-під тенту, заряджання стрічок із великокаліберними боєприпасами та налаштування електроніки. Уся підготовка та бойова робота відбуваються у сутінках та вночі.

"Такий модернізований комплекс дозволяє оперативно реагувати на загрози з неба та прицільно знищувати ворожі ударні дрони", - зазначають у Держприкордонслужбі.

Завдяки сучасним інженерним рішенням класична зброя в кузові пікапа отримала значну модернізацію. Мобільний комплекс обладнаний електронною системою наведення та тепловізійною оптикою, що дозволяє ефективно виявляти повітряні цілі вночі.

У ДПСУ показали бойову роботу мобільної вогневої групи відділу прикордонної служби ППО "Оберіг", що входить до складу прикордонної бригади "Помста".

Проєкт приватної ППО

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в країні запустили експериментальний проєкт приватної ППО, до якого вже доєдналися 27 підприємств різних форм власності.

Наразі компанії з Харківської, Одеської, Київської та інших областей отримали від Міноборони статус уповноважених на виконання завдань з протиповітряної оборони. Два з цих підприємств уже виконують бойові завдання у регіонах та успішно знищили близько 20 російських безпілотників.

Окрім цього, за словами очільника оборонного відомства, в Україні активно тестують дешеві ракети для збиття "Шахедів" та готують їхнє масове виробництво.

Головним завданням цього проєкту за дорученням президента є масштабування випуску в десятки разів, щоб забезпечити надійний захист українського неба та сформувати необхідний запас озброєння на період осені та зими.