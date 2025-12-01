ua en ru
Росія вже завтра запускає продаж облігацій у юанях: ЗМІ розкрили, що задумали у Москві

Понеділок 01 грудня 2025 10:51
Росія вже завтра запускає продаж облігацій у юанях: ЗМІ розкрили, що задумали у Москві Фото: Росія вже завтра запускає продаж облігацій у юанях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Росія 2 грудня запустить перший продаж суверенних облігацій, номінованих у юанях. Таке рішення сприятиме зусиллям Китаю щодо підвищення авторитету його валюти у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, російське міністерство фінансів розпочне приймати замовлення на випуск банкнот, що складаються з двох частин і які обертаються на внутрішньому на ринку.

Очікується, що позичальник розмістить боргове зобов'язання з цільовим купоном у 6,25%-6,5% для траншу терміном на три роки та два місяці. Купон для тієї частини, що розрахована на сім із половиною років, буде обмежено 7,5%.

Bloomberg пише, що Москва йде на цей крок, відчуваючи дефіцит та проблеми з доступом до фінансування в доларах та євро.

Також наголошується, що різке зростання позитивного сальдо торгівельного балансу з Китаєм (за 10 місяців року зросло до 19 млрд доларів) призвело до надлишку китайської валюти у російських експортерів.

"Такий крок є важливою демонстрацією локального застосування інтернаціоналізації юаня та ключовим показником змінного глобального фінансового ландшафту. У довгостроковій перспективі випуск Росією суверенних облігацій у юанях призведе до структурного зрушення у дедоларизації", - цитує агентство китайського аналітика.

Для Пекіна, за даними видання, дебютний випуск російських облігацій у юанях стане доповненням до рекордних 13 млрд юанів, які цього року залучили іноземні уряди, включаючи Угорщину, Індонезію та Шарджу в ОАЕ.

Нагадаємо, у листопаді ЗМІ повідомляли про плани Росії випустити внутрішні облігації в китайських юанях. За даними ЗМІ, цей крок покликаний покрити рекордний бюджетний дефіцит, спричинений війною проти України.

Росія вперше випускає державні облігації в юанях для покриття дефіциту, який, за повідомленнями, сягнув 5,7 трильйона рублів.

Дебютний випуск запланований на 2 грудня 2025 року та передбачає дві серії паперів із терміном погашення від 3 до 7 років і номіналом 10 000 юанів кожна. Зацікавлені інвестори можуть подавати заявки, а технічне розміщення облігацій відбудеться 8 грудня.

За даними Головного митного управління КНР, торгівля Китаю з Росією продовжує знижуватися: за перші 10 місяців вона впала на 8,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,3 трлн юанів (184,7 мільярда доларів США).

