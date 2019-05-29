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АРМА определилось с управляющим "Межигорьем"

Новости » Общество    29.05.2019 - 15:34
АРМА определилось с управляющим "Межигорьем"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Управлять "Межигорьем" будет компания бывшего помощника Мураева

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) определило управляющего "Межигорьем". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook АРМА.

Сообщается, что тендерный комитет агентства на сегодняшнем заседании по избранию управляющего арестованными активами резиденции "Межигорье" проголосовал за ООО "Скомпани".

Отметим, данную компанию связывают с Алексеем Вороненко - бывшим кандидатом в депутаты и помощником нардепа Евгения Мураева.

АРМА определилось с управляющим &quot;Межигорьем&quot;

 

Напомним, в марте был объявлен новый конкурс на управляющего "Межигорьем" после того, как были изменены условия. В частности, новый управляющий должен поддерживать работу музея коррупции.  

Ранее РБК-Украина писало, что конкурс находился под угрозой срыва из-за неопределенного статуса земли, наличия "людей в камуфляже", препятствующих доступу на объект, саботажа конкурса со стороны общественной организации "Национальный парк Украины "Межигорье", астрономических долгов за коммуналку и абсолютной неясности того, кто закроет накопившуюся перед поставщиками задолженность.

Тайны Межигорья: почему конкурс на управляющего может закончиться ничем
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