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ГПУ просить арештувати майно Ющенка

Новини » Політика    05.07.2019 - 11:45
ГПУ просить арештувати майно Ющенка
Фото: Віктор Ющенко (president.gov.ua)

Мова йде про майно, яке "наявне в Ющенка по реєстрах"

Генеральна прокуратура України (ГПУ) просить суд заарештувати майно третього президента України Віктора Ющенка. Про це заявив керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, мова йде про майно, яке "наявне в Ющенка по реєстрах".

"Де він зазначений у реєстрах нерухомості власником - про арешт цього майна клопоче слідчий",-  сказав Горбатюк.

РБК-Україна писало, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру третьому президенту України у рамках розслідування справи щодо виведення резиденції "Межигір'я" із державної власності у 2007 році. 

Як зазначається, Ющенко особисто прибув до Генеральної прокуратури та отримав повідомлення про підозру. У підозрі йдеться про те, Ющенко, діючи за попередньою змовою з групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів державним майном урочища "Межигір’я" вартістю 540 млн грн. По цій справі ГПУ оголосила про підозру ще 5 особам. 

Додамо, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило управителя "Межигір'я". Тендерний комітет агентства на засіданні проголосував за ТОВ "Скомпані".

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