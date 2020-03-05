ГПУ привлекла к ответственности владельцев 12 банков

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Владельцы банков вывели в офшоры 13 млрд гривен

Офис Генерального прокурора привлек к ответственности владельцев 12 украинских банков. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, владельцы указанных банков вывели в офшоры 13 млрд гривен. Генпрокурор подчеркнул, что знает как вернуть украденные деньги украинцам.

"За три месяца жизни по закону мы привлекли к ответственности владельцев 12 банков. Они украли у вас 13 миллиардов гривен и вывели их в оффшоры. Практически все эти уголовные дела были проданы, слиты и спрятаны, закрыты. Мы нашли эти деньги и мы знаем, как их вернуть", - заявил Рябошапка.

Напомним, Украина и Европейский союз отмечают необходимость возвращения активов, выведенных из "Приватбанка" до его национализации в 2016 году. Также сообщалось, что ряд бывших топ-менеджеров пытается обжаловать национализацию "Приватбанка" в Хозяйственном суде Киева.

Ранее РБК-Украина сообщало, что четыре банка государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн).