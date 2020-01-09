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Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка обжалуют его национализацию

Новости » Финансы     09.01.2020 - 11:06
Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка обжалуют его национализацию
Фото: "ПриватБанк" (РБК-Украина)

Национализацию ПриватБанка оспаривают бывший глава правления и его замы

Ряд бывших топ-менеджеров в пытаются в Хозяйственном суде Киева обжаловать национализацию "ПриватБанка". Об этом пишет Finbalance.

Сообщается, что Хозсуд Киева открыл производство по иску Александра Дубилета, который до национализации "ПриватБанка" был главой правления и миноритарным акционером. Он просит признать недействительными договоры о приобретении акции во время национализации финансового учреждения.

С таким же иском в конце декабря 2019 года в суд другие бывшие топ-менеджеры "ПриватБанка", в том числе экс-замглавы правления Тимур Новиков, Олег Гороховский, Владимир Яценко, Татьяна Гурьева, Людмила Шмальченко и другие.

Также сообщается, что они оспаривают и операцию bail-in по принудительной конвертации депозитов в новые акции банка и выкуп их со старыми акциями за 1 гривну.

В 2017-2018 они уже обращались в суд, однако Печерский райсуд Киева отказался рассматривать исковые заявления.

Напомним, ранее сообщалось, что один из крупнейших банков Израиля Discount Bank будет ответчиком по иску "ПриватБанка" к олигарху Игорю Коломойскому, который был подан в суд Тель-Авива.

До этого стало известно, что "ПриватБанк" подал иск к Коломойскому в Израиле на 600 млн долларов.

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