ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Слуге народа" хотят, чтобы сумму компенсации за банки устанавливал суд

Новости » Политика     18.02.2020 - 17:50
В "Слуге народа" хотят, чтобы сумму компенсации за банки устанавливал суд
Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

По мнению Даниила Гетманцева, в своем решение суд также должен учитывать мнение экспертов

Член фракции "Слуга народа" и председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что решение о компенсации за банки должен принимать суд. Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

В частности, комментируя законопроект №2571, который среди прочего запрещает возвращать "ПриватБанк" Коломойскому и одновременно позволяет ему получить компенсацию, Гетманцев отметил, что его комитет вообще не рассматривает вопрос компенсации как таковой.

"Обсуждается вопрос формулы для исчисления размера этой компенсации или ее отсутствия. Мне кажется, было бы правильно, чтобы решение относительно суммы убытков и компенсации принимал суд, учитывая мнение экспертов", - сказал нардеп.

По его словам, в текущей редакции проект закона предусматривает, что лицо может обжаловать любое решение Национального банка только на законных основаниях.

"Нам кажется, это противоречит Конституции, решения должны оспариваться еще и на основаниях обоснованности, целесообразности и других, перечисленных в ст.2 Кодекса административного судопроизводства. Иначе - это сужение права граждан на иск. Что, опять же, не соответствует Конституции и Европейской конвенции", - пояснил Гетманцев.

В то же время, нардеп не смог назвать конкретных сроков принятия соответствующего законопроекта, однако назвал вероятность его принятия высокой.

Напомним, ранее сообщалось, что профильный комитет Верховной рады отложил рассмотрение законопроекта №2571 о невозможности возвращения бывшим владельцам неплатежеспособных банков.

Нацбанк выиграл еще один суд по делу о национализации ПриватБанка Украина и ЕС будут пытаться через суды вернуть выведенные из ПриватБанка деньги
Новости Украины ПриватБанкИгорь Коломойский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь