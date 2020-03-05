ГПУ притягнула до відповідальності власників 12 банків

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Власники банків вивели в офшори 13 млрд гривень

Офіс Генерального прокурора притягнув до відповідальності власників 12 українських банків. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, власники вказаних банків вивели в офшори 13 млрд гривень. Генпрокурор наголосив, що знає як повернути вкрадені гроші українцям.

"За три місяці життя за законом ми притягнули до відповідальності власників 12 банків. Вони вкрали у вас 13 мільярдів гривень і вивели їх в офшори. Практично всі ці кримінальні справи були продані, злиті і заховані, закриті. Ми знайшли ці гроші і ми знаємо, як їх повернути", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, Україна та Європейський союз відзначають необхідність повернення активів, виведених з "ПриватБанку" до його націоналізації у 2016 році. Також повідомлялося, що низка колишніх топ-менеджерів намагається оскаржити націоналізацію "ПриватБанку" в Господарському суді Києва.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що чотири банки державного сектору у 2019 році отримали прибуток у розмірі 35,2 млрд грн, що в 2,4 рази більше, ніж у 2018 році (14,6 млрд грн).