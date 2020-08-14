В ГПУ объяснили, почему Венедиктова не поехала к Лукашенко по делу "вагнеровцев"

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

В Офисе генпрокурора ждут официального приглашения

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не поехала в Минск, чтобы обсудить вопрос выдачи задержанных там боевиков ЧВК "Вагнер". Белорусская сторона пока не направляла официального приглашения.

Об этом заявили в Офисе генпрокурора, передает "Радио Свобода".

В Офисе отметили, что в настоящее время от белорусской стороны не поступало официальное приглашение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой о посещении Беларуси с целью обсуждения вопроса о выдаче лиц, принимавших активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 боевиков ЧВК "Вагнера", которые, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Позже стало известно, что часть из них воевала на Донбассе в составе боевиков.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что задержанных боевиков не выдадут Украине, пока не будет доказана их вина в конкретных преступлениях.