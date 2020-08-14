У ГПУ пояснили, чому Венедіктова не поїхала до Лукашенка у справі "вагнерівців"

Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)

В Офісі генпрокурора чекають офіційного запрошення

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова не поїхала до Мінська, щоб обговорити питання видачі затриманих бойовиків ПВК "Вагнер". Білоруська сторона поки не відправляла офіційного запрошення.

Про це заявили в Офісі генпрокурора, повідомляє "Радіо Свобода".

В Офісі відзначили, що на цей час від білоруської сторони не надходило офіційного запрошення генеральному прокурору Ірині Венедиктовій про відвідування Білорусі з метою обговорення питання про видачу осіб, що брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Пізніше стало відомо, що частина з них воювала на Донбасі у складі бойовиків.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що затриманих бойовиків не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.