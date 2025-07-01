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"Говорити українською було ризиковано": з окупації врятували ще двох підлітків

Вівторок 01 липня 2025 20:10
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"Говорити українською було ризиковано": з окупації врятували ще двох підлітків Фото: з окупації врятували ще двох підлітків (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україну повернули ще двох дітей, які тривалий час проживали на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис радниці глави Офісу президента Дарії Зарівної.

Відомо, що один із хлопців провів три роки в окупації разом із мамою. Він відмовлявся ходити до школи, адже навчання там було "просочено російською пропагандою".

"Вони чекали на звільнення, але з кожним місяцем ситуація ставала дедалі небезпечнішою - люди зникали після обшуків, а говорити українською було ризиковано навіть удома", - пише Зарівна.

Інший хлопець - щойно закінчив школу. Він вирішив не миритися з реальністю окупації й виїхав на підконтрольну територію України.

"Дякую Українській мережі за права дитини, волонтерській ініціативі Humanity та організації Save Ukraine, які допомогли підліткам зробити цей крок до свободи та кращого майбутнього", - сказано у повідомленні.

Викрадення Росією українських дітей

За попередніми даними, з початку повномасштабної війни загарбники депортували в Росію з тимчасово окупованих територій 19 500 українських дітей. Підрахунки приблизні, реальна кількість викрадених дітей може бути більшою. Натомість додому вдалося повернути лише понад тисячу дітей.

При цьому нещодавно в рамках домовленостей про обміни полоненими, Кремль пропонував обмінювати українських дітей на російських військових.

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