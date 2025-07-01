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"Говорить на украинском было рискованно": из оккупации спасли еще двух подростков

Вторник 01 июля 2025 20:10
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"Говорить на украинском было рискованно": из оккупации спасли еще двух подростков Фото: из оккупации спасли еще двух подростков (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украину вернули еще двух детей, которые длительное время проживали на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Дарьи Заривной.

Известно, что один из ребят провел три года в оккупации вместе с мамой. Он отказывался ходить в школу, ведь обучение там было "пропитано российской пропагандой".

"Они ждали освобождения, но с каждым месяцем ситуация становилась все опаснее - люди исчезали после обысков, а говорить на украинском было рискованно даже дома", - пишет Заривна.

Другой парень - только что окончил школу. Он решил не мириться с реальностью оккупации и выехал на подконтрольную территорию Украины.

"Спасибо Украинской сети за права ребенка, волонтерской инициативе Humanity и организации Save Ukraine, которые помогли подросткам сделать этот шаг к свободе и лучшему будущему", - сказано в сообщении.

Похищение Россией украинских детей

По предварительным данным, с начала полномасштабной войны захватчики депортировали в Россию с временно оккупированных территорий 19 500 украинских детей. Подсчеты приблизительные, реальное количество похищенных детей может быть больше. Зато домой удалось вернуть только более тысячи детей.

При этом недавно в рамках договоренностей об обмене пленными, Кремль предлагал обменивать украинских детей на российских военных.

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