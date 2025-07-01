"Говорить на украинском было рискованно": из оккупации спасли еще двух подростков

В Украину вернули еще двух детей, которые длительное время проживали на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Дарьи Заривной.

Известно, что один из ребят провел три года в оккупации вместе с мамой. Он отказывался ходить в школу, ведь обучение там было "пропитано российской пропагандой".

"Они ждали освобождения, но с каждым месяцем ситуация становилась все опаснее - люди исчезали после обысков, а говорить на украинском было рискованно даже дома", - пишет Заривна.

Другой парень - только что окончил школу. Он решил не мириться с реальностью оккупации и выехал на подконтрольную территорию Украины.

"Спасибо Украинской сети за права ребенка, волонтерской инициативе Humanity и организации Save Ukraine, которые помогли подросткам сделать этот шаг к свободе и лучшему будущему", - сказано в сообщении.