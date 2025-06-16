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Росіяни пропонували обмінювати українських дітей на військових, - Зеленський

Понеділок 16 червня 2025 16:56
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Росіяни пропонували обмінювати українських дітей на військових, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Росія пропонувала обмінювати викрадених українських дітей на російських військових. Це поза розумінням та міжнародним правом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спільної пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

"Ми не міняємо дітей. Це божевілля, яке, до речі, росіяни пропонували - ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Просто це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їх дусі", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що дітей треба повертати, а не обмінювати. Тут потрібно мистецтво дипломатії та відносини на двосторонньому рівні того чи іншого лідера або держави з росіянами.

"Тому ми залучаємо так багато країн, які потрошку, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей додому", - зазначив президент.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Додамо, нещодавно Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.

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