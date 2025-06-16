Росіяни пропонували обмінювати українських дітей на військових, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спільної пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

"Ми не міняємо дітей. Це божевілля, яке, до речі, росіяни пропонували - ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Просто це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їх дусі", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що дітей треба повертати, а не обмінювати. Тут потрібно мистецтво дипломатії та відносини на двосторонньому рівні того чи іншого лідера або держави з росіянами.

"Тому ми залучаємо так багато країн, які потрошку, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей додому", - зазначив президент.