Росіяни пропонували обмінювати українських дітей на військових, - Зеленський
Росія пропонувала обмінювати викрадених українських дітей на російських військових. Це поза розумінням та міжнародним правом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спільної пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.
"Ми не міняємо дітей. Це божевілля, яке, до речі, росіяни пропонували - ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Просто це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їх дусі", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що дітей треба повертати, а не обмінювати. Тут потрібно мистецтво дипломатії та відносини на двосторонньому рівні того чи іншого лідера або держави з росіянами.
"Тому ми залучаємо так багато країн, які потрошку, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей додому", - зазначив президент.
Депортація українських дітей
Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Додамо, нещодавно Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.
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